بكتيريا الليجيونيلا تتفشى في هذه الدولة.. ما أعراضها؟

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لقي خمسة أشخاص حتفهم ولا يزال هناك الكثيرون في المستشفى، إثر تفشي كبير لبكتيريا الليجيونيلا (الفيلقية) في مدينة رزوسوف بجنوب شرق بولندا، بحسب ما قاله مدير المستشفى المحلي لوكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية، الخميس.وقال المدير إن حالة الوفاة الخامسة كانت لامرأة سبعينية، توفيت أثناء الليل، وفي الوقت الحالي، تفيد تقارير بوجود 71 شخصاً في المستشفى، 10 من بينهم في العناية المركزة.ومن جانبها، أوضحت وزارة الصحة البولندية بعد عقد اجتماع لفريق الأزمات، أمس الأربعاء، إن المحققين يبحثون فيما إذا كان نظام أنابيب المياه في المدينة هو مصدر تفشي بكتيريا الليجيونيلا.تجدر الاشارة الى أنه من الممكن أن تسبب الليجيونيلا أعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا، وحتى الالتهاب الرئوي الحاد لدى البشر.وتتكاثر بكتيريا الليجيونيلا (الفيلقية) بشكل كبير، عندما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و45 درجة مئوية.