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عربي-دولي

أوّل ظهور علنيّ لبوتين بعد وفاة قائد "فاغنر"... ماذا قال خلال كلمة ألقاها؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 11:15
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كانت الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام أعمال قمة "بريكس"، بمثابة أول ظهور علني له، بعد مرور عدة ساعات على حادث الطائرة الخاصة، التي تحطمت مساء الأربعاء في روسيا وكان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
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وألقى بوتين كلمة قصيرة عبر الفيديو أمام قادة بريكس، رحّب فيها بالدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة، وشدد على أهمية التعاون والعمل الفعال من أجل التنمية المشتركة. ولم تبد على بوتين أي علامات توتر أو عدم ارتياح. (سكاي نيوز)
 
 
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