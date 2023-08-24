لماذا أراد بوتين موت بريغوجين؟

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ذكر موقع "الحرة"، أنّ الإعلامية البارزة في معهد كارنيغي روسيا- أوراسيا تاتيانا ستانوفايا، قالت إنّ هناك الكثير من الأسباب جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرغب في التخلص من قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.وفي حديث لمجلة "فورين أفيرز"، لفتت المحللة المختصة بشؤون روسيا إلى إن بوتين كان مهتما بأن يتم تحييد من تجرأ بتنظيم تمرد ضده.وقالت: "حتى لو كان الأمر مجرد حادث فعلا، فإن النخب الروسية وكبار المسؤولين سوف ينظرون إليه باعتباره عملا انتقاميا"، ولفتت إلى أن "بوتين شخصيا، مهتم بتأجيج مثل هذه الشكوك".وأضافت أنّ بوتين "ربما يكون قد ثأر لنفسه، إذ قال في عدة مناسبات في السنوات السابقة، إن الخونة يجب أن يموتوا، وأنّ موتهم يجب أن يكون قاسيا وإنهم يجب أن يعانوا". (الحرة)