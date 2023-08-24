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عربي-دولي

هل أُسقِطت طائرة بريغوجين بصاروخ؟.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيّون

Lebanon 24
24-08-2023 | 11:31
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم،  إنّ "صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا أسقط الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، على الأرجح. (العربية)
 
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