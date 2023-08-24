هل أُسقِطت طائرة بريغوجين بصاروخ؟.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيّون

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ "صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا أسقط الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، على الأرجح. (العربية)

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