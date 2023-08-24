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عربي-دولي

لافروف يحذّر من تكرار السيناريو الليبي في النيجر!

Lebanon 24
24-08-2023 | 12:17
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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص.
 
وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جوهانسبورغ، لخص فيه لافروف نتائج قمة "بريكس"، والتي شهدت انضمام 6 أعضاء جدد.
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وقال: "لا أعتقد أن التدخل العسكري سيفيد أحدا. وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الأخر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب فريقيا لمواجهة التدخل العسكري. لا أتمنى حقا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، لأنه لو وقع سيكون مدمرا ومدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر".

وحذّر الوزير الروسي من تكرار الأزمة الليبية، التي أوقدها الغرب والناتو من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الرئيس الليبي حينها معمر القذافي، مشيرا إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

ودعا لدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتاً إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرف بشكل مختلف، حيث قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.
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