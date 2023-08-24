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عربي-دولي

شاهده السعوديّون... على ماذا يدلّ ظهور "نجم سهيل" في السماء؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:00
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زين نجم سهيل سماء السعودية، مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع بداية ملامح العد التنازلي لنهاية فصل الصيف لعام 2023.
 
 
وفي هذا السيّاق، أكد رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف 2023 في المنطقة، بدأت تلوح في الأفق، مع بداية ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها اليوم 24 اب من كل عام.
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وأوضح أن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القدم في الجزيرة العربية، لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية في بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم. (العربية)

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