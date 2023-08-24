قبل أسابيع... هكذا تنبأ مدير المخابرات الأميركية بمقتل بريغوجين

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قبل أسابيع قليلة تنبأ مدير المخابرات الأميركية ويليام بيرنز بمقتل قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين، استنادا إلى طبيعة بوتين الشخصية الذي وصفه بأنه عراب الانتقام.وقال بيرنز خلال منتدى أسبن الأمني لهذا العام: "بوتين هو الشخص الذي يعتقد عموماً أن الانتقام هو طبق من الأفضل تقديمه بارداً".وتابع: "من خلال تجربتي، فإن بوتين هو الرسول المطلق للانتقام، لذا سأفاجأ إذا أفلت بريغوجين من الانتقام بسبب ما فعله". (العربية)