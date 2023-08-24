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ما هي شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 13:46
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن موسكو لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا في حال تم الإيفاء بكافة بنودها المتعلقة بالجانب الروسي.
 

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واشار بيان الخارجية الروسية الى أن لافروف كرّر خلال اجتماع مع غوتيريش، في ردّه على سؤال الأخير حول آفاق استئناف صفقة الحبوب، موقف موسكو، والذي يتلخص في أن موسكو مستعدة للعودة للمشاركة فيها فقط في حال تم الوفاء بجميع التزاماتها تجاه روسيا.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بوعودها".
 
ومن المعروف أن العمل بالصفقة توقف يوم 18 تموز الماضي، عندما أبلغت روسيا الاتحادية تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديد الصفقة.
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