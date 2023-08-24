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عربي-دولي

لافروف ينفعل على صحفي بعدما سأله عن بريغوجين... كيف ردّ عليه؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:30
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انفعل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف على أحد الصحفيين على هامش قمة "بريكس"، بسبب سؤال طرحه الأخير عن مقتل زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

وخلال مرور لافروف في أحد الأروقة خارج قاعة الاجتماعات، لاحقه صحفي بالسؤال: كيف سيؤثر موت بيرغوجين على المصالح الروسية في إفريقيا؟"
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فرد عليه لافروف: "ماذا تفعل هنا؟".

ثم توجه وزير الخارجية إلى المصعد مع الوفد المرافق له، بينما ظل الصحفي يسأل السؤال عينه. (سكاي نيوز)
 
 
 

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