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المدعية العامة بمقاطعة فولتون تقترح بدء محاكمة ترامب في تشرين الاول 2023

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:36
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اقترحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا، فاني ويليس، بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل الموعد المحدد في 23 تشرين الاول 2023 بدلا من أوائل آذار 2024.

وأشار نص وثيقة أصدرتها مقاطعة فولتون إلى أن "ولاية جورجيا، ممثلة بالمدعي العام للمقاطعة فاني ويليس، تطلب تحديد موعد بدء المحاكمة في 23 تشرين الاول، خلال جلسة المحكمة المقبلة وأن القرار بشأن اختيار التاريخ مرتبط بطلب المحامي كينيث تشيسيبرو". (روسيا اليوم)
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