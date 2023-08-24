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عربي-دولي

طبيبٌ صدمها بسيارته... ما جديد قضيّة وفاة الصيدلانيّة بسمة؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 15:01
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حُكم اليوم الخميس، بالمؤبد، على الطبيب ز. ح، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي.

وتعود وقائع الجريمة حين دهس الطبيب بسمة علي، مع زوجها وأطفالها الثلاثة؛ ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج. (العربية)
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