وزارة العدل الأميركيّة تُقاضي شركة لإيلون ماسك... ما السبب؟

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أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضدّ اللاجئين.وقالت الوزارة إنّ شركة "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين أيلول 2018 إلى أيلول 2022، أنّها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل صاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.وأضافت أنّ سبيس إكس عزت هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها.وأشارت الوزارة الى أنّ "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف". (العربية)