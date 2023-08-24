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قبل تسليم نفسه.. من هو المحامي الذي عيّنه ترامب للدفاع عنه؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 16:30
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قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، استبدال كبير محاميه درو فيندلينغ في جورجيا، وذلك قبل ساعات من موعد تسليم نفسه لسلطات الولاية.

وأفادت "سي أن أن" أنّ المحامي ستيفن سادو قدم أوراقا لتمثيل الرئيس السابق رسميا في القضية.
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وسادو هو محام يقيم في أتلانتا، ويشير ملفه الشخصي إلى أنه مستشار خاص للشخصيات الكبيرة، ومتخصص في الدفاع القانوني رفيع المستوى.

وبهذا القرار، يضيف ترامب محاميا سبق له أن تحدى قانون "RICO" المتعلق بقضايا فساد المنظمات في جورجيا، والذي بموجبه يحاكم ترامب والمتهمون الـ18 معه.

 وذكرت "سي أن أن" نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن قرار الأخير لا يتعلق بأداء فيندلينغ.
 
فيما قال مصدر آخر مطلع إن سادو "أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا". (سكاي نيوز)
 
 
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