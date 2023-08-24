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تقرير للاستخبارات الأميركية: تفجير متعمد وراء تحطم طائرة بريغوجين

Lebanon 24
24-08-2023 | 16:45
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خلص تقرير أولي من الاستخبارات الأميركية إلى أن حادث تحطم الطائرة الذي يفترض أنه قُتِل بسببه زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان نتيجة تفجير متعمد، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين وغربيين.
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وقال أحد المسؤولين، شريطة كتمان هويته، إن التفجير يتوافق مع "تاريخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه"، بحسب تعبيره. ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب التفجير الذي يعتقد أنه قتل بريغوجين وعدداً من ملازميه. (العربية)
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