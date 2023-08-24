عوامل القوة في عقيدة نتنياهو.. تعرّف إليها

Advertisement

كشفت صحيفة "هآرتس" تفاصيل مثيرة عن عقيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القتالية التي صاغها قبل 5 سنوات والمتعلقة بطريقة التعامل العسكري والأمني مع الأخطار القادمة من قطاع غزة وغيره من الجبهات.وذكرت أن "نتنياهو صاغ وثيقة وصفها بالعقيدة القتالية التي يؤمن بها، وعدد فيها أهم مرتكزات الأمن الإسرائيلي في إدارة المعارك، حيث تركز على نقاط عدة، أولها ضرورة حسم المعارك بسرعة من خلال إيقاع الخسائر الفادحة بالعدو وتجنيب الجبهة الداخلية التعرض للصواريخ لفترات طويلة".كما تنص الوثيقة في شقها المتعلق بنهاية المعارك، على أن بالإمكان السعي لإنهاء المعركة من دون حسم واضح إذا لم يكن لذلك ثمن أمني أو سياسي باهظ.وركزت نظرية نتنياهو القتالية على أهمية التعبئة الروحية للجيش والشعب، كأحد مدعمات النصر في المعارك.وذكرت الصحيفة، ان نتنياهو انتهى من كتابة الوثيقة قبل 5 سنوات وأسماها "النظرية الأمنية حتى العام 2030"، حيث صاغها على مدار عامين ومعدة لعرض خريطة التهديدات المتوقعة حتى 10 سنوات مقبلة.كما عرضت الوثيقة على أعضاء "الكابينيت" وقادة المؤسسة الأمنية، في حينه، لكنها لم تكشف للجمهور منذ ذلك الوقت.وجاء في أحد البنود الخاصة بالوثيقة لضمان استمرارية وجود دولة إسرائيل لـ 70 عاماً مقبلة، يتوجب علينا حسم المعارك مع أعدائنا وتوجيه ضربات فتاكة لهم، وبما أن أي قوة هي نسبية ونابعة من محددات عدة، علينا التركيز على 4 عوامل للقوة: الأمنية، الاقتصادية، السياسية، وفوق كل ذلك الروحية.ويركز نتنياهو في نظريته على أن استمرارية قوة الاقتصاد حاجة حيوية وملحة لتغطية النفقات الأمنية.وفي ما يتعلق بالقوة الروحية، يرى نتنياهو أن "هكذا قوة تتم تغذيتها بالتربية على تراث الآباء والأجداد والجذور الصهيونية وأحقية الشعب اليهودي بكيان يعيش فيه، فالشعب اليهودي يمثل شجرة عتيقة ذات جذور عميقة في الأرض وترسل أغصانها للسماء، وستبقى الشجرة قائمة طالما بقينا مستعدين للدفاع عن أرضنا بأي وسيلة كانت".ويرى أن "قوة الشعب اليهودي تكمن في حصانته الداخلية والروح الصهيونية التي تسري في عروق اليهود، وأن النصر سيكون حليف الكيان عبر الربط بين القدرات التكنولوجية والعملياتية والتفوق الجوي والاستخباراتي، إضافة إلى قناعة بأن من لا يقاتل على وجوده وحياته فلن ينجو في هذه المنطقة".وتحدثت الوثيقة عن التحالفات الدولية وعلى رأسها مع الولايات المتحدة، ومع ذلك فيرى نتنياهو ضرورة الاستعداد للقتال وحيدين ومن دون مساعدة خارجية.وقال: "سيسعى الجيش والأجهزة الأمنية لحسم القوة العسكرية للعدو بشكل قطعي وبسرعة حتى نُخرج الجبهة الداخلية من مدى الضربات ومنه العدو من تحقيق الانجازات.وتحدث رئيس الوزراء، عن وسيلة إنهاء المعارك، قائلاً: "في حال لم يتسبب عدم حسمنا للمعركة بتدفيعنا ثمناً باهظاً، بالإمكان إنهاء المعركة من دون حسم واضح... في حال كان الانجاز السياسي المطلوب غير مرتبط بإخضاع العدو فسنقوم ببلورة أسلوب مناسب".وفي ما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية، شدد نتنياهو على ضرورة الحفاظ على التواجد الإسرائيلي الأمني غرب نهر الأردن، وضمان حرية عمل كاملة للجيش هناك، بناءً على الاحتياجات الأمنية.وفي الفقرة التي تزعم "عدالة الصهيونية" وتهدف إلى التشديد على أهمية "قيم الديمقراطية"، تم شطب التعبير الذي يصف إسرائيل بأنها نظام ديموقراطي متنور بقلم حبر.