النرويج ستمنح أوكرانيا طائرات إف - 16 المقاتلة أميركية الصنع

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أعلن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية، كييف، الخميس، أن أوسلو ستمنح أوكرانيا طائرات إف-16 المقاتلة أميركية الصنع، لتنضم بذلك إلى جهود بقيادة هولندا والدنمارك.وظلت مقاتلات إف-16 على قائمة طلبات أوكرانيا لفترة طويلة بسبب قوتها المدمرة وتوفرها على الصعيد العالمي. والمقاتلات مجهزة بمدفع ويمكنها حمل قنابل وقذائف وصواريخ.وقال رئيس وزراء النرويج في بيان: "نعتزم منح أوكرانيا طائرات إف-16 المقاتلة، وسنقدم مزيدا من التفاصيل عن المنح والأعداد والإطار الزمني للتوصيل في الوقت المناسب".واجتمع ستوره مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف، في وقت مبكر الخميس، وأعلن منح أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات ومعدات أخرى.وقال وزير الدفاع النرويجي، بيورين أريلد جرام، في بيان" "منح مقاتلات إف-16 هذه سيعزز قدرات أوكرانيا العسكرية بشكل كبير".