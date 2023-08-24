موسكو تحبط هجوماً أوكرانياً بمسيرات على الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.



وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الهجوم شاركت فيه 42 مسيرة.



وكان حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجاييف الجمعة، قد أعلن أن الدفاعات الجوية بالمدينة دمرت عدة طائرات مسيرة فوق البحر الأسود.

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