Advertisement

عربي-دولي

موسكو تحبط هجوماً أوكرانياً بمسيرات على الأراضي الروسية

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1100748-638285408136192269.jpg
Doc-P-1100748-638285408136192269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الهجوم شاركت فيه 42 مسيرة.

وكان حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجاييف الجمعة، قد أعلن أن الدفاعات الجوية بالمدينة دمرت عدة طائرات مسيرة فوق البحر الأسود.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:33 | 2023-08-25
23:59 | 2023-08-24
23:49 | 2023-08-24
23:47 | 2023-08-24
23:43 | 2023-08-24
23:43 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24