في سابقة تاريخية: ترامب سلّم نفسه للسلطات الأميركية.. وهذه أولى كلماته (فيديو)

في سابقة بتاريخ البلاد، أعلنت السلطات الأميركية توقيف الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، أمس الخميس.



ووصل ترامب إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وخلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأميركي السابق: "هذا يوم حزين لأميركا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".

حراسة مشددة وموكب أمني ضخم يرافق #ترامب في طريقه إلى سجن #فولتون لتسليم نفسه للمحاكمة#محاكمة_ترامب #شاهد_سكاي pic.twitter.com/yCI2FMGufV — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 24, 2023 Advertisement

ولاحقا غادر ترامب السجن بعد فترة وجيزة من إيقافه، على خلفية اتهامات بممارسة ضغوط انتخابية عام 2020 في الولاية، وفقا لوثيقة صادرة عن مكتب مدير الشرطة.



وبعد أخذ مقاساته، أطلق سراح الرئيس السابق بكفالة، وتم نشر أيضا صورته الجنائية.



وبعد أن سلم نفسه لسلطات الولاية، وافق ترامب على دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار وشروط أخرى للإفراج، بما في ذلك عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتخويف المتهمين الآخرين أو الشهود في القضية، والتي تم التفاوض عليها مسبقا من قبل محاميه، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".



وقالت مصادر للشبكة إن الرئيس السابق غطى تكلفة الكفالة عن طريق تخصيص 10 في المئة لها، بالتعاون مع شركة "Foster Bail Bonds LLC" المحلية في أتلانتا.



وتمثل مقاطعة فولتون الحالة الأولى التي يُطلب فيها من ترامب دفع كفالة نقدية. وكانت احتمالات إطلاق سراحه دون كفالة نقدية ضئيلة في جورجيا، بحسب الشبكة ذاتها.



وكانت طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد هبطت أمس الخميس، في مطار أتلانتا، ثم توجه موكب له، نحو "سجن فولتون" لتسليم نفسه، في واقعة تاريخية.



وأظهرت لقطات هبوط طائرة ترامب في مطار أتلانتا، ثم ركوبه سيارة سوداء، اتجهت مع موكب نحو سجن فولتون الشهير، لتسليم نفسه. (سكاي نيوزـ الحرة)





