مقاتلات صينية تشارك في دوريات "استعداد قتالي" قرب تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عبور 13 مقاتلة صينية للخط الأوسط الفاصل بين حدود البلدين في مضيق تايون، صباح الجمعة.



وأشارت إلى أن 5 سفن حربية صينية قامت بدوريات استعداد قتالي مع المقاتلات الـ13، لافتة إلى أنها رصدت إجمالي 22 مقاتلة صينية، لكن 13 منها فقط عبرت الخط الأوسط.

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