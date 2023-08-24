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عربي-دولي

مقاتلات صينية تشارك في دوريات "استعداد قتالي" قرب تايوان

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:20
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عبور 13 مقاتلة صينية للخط الأوسط الفاصل بين حدود البلدين في مضيق تايون، صباح الجمعة.

وأشارت إلى أن 5 سفن حربية صينية قامت بدوريات استعداد قتالي مع المقاتلات الـ13، لافتة إلى أنها رصدت إجمالي 22 مقاتلة صينية، لكن 13 منها فقط عبرت الخط الأوسط.
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