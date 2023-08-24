دخلت التاريخ.. نشر أول صورة جنائية لترامب

بعد تسليم نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأميركية صورة تاريخية، فجر اليوم الجمعة، الصورة الجنائية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وسجلت سلطات السجن ترامب برقم سجين "No. P01135809".

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ونشر ترامب صورته الجنائية، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، في أول تغريدة له على المنصة منذ حظره منها في 8 كانون الثاني 2021، وعودته إليها في تشرين الثاني 2022.



وكتب ترامب تحت الصورة تاريخ التقاطها وعبارة "تدخل في الانتخابات.. لن أستسلم"، متبوعة بعنوان موقعه الإلكتروني.

وتم حجز الرئيس السابق دونالد ترامب في سجن مقاطعة فولتون، أمس الخميس، بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية إضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.



وأكدت السلطات أنه تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم التقاط صورة جنائية للرئيس السابق، المعروفة باسم mugshot، وتم نشرها لاحقا للعامة.



ووصل الرئيس الأميركي السابق إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.



خلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأميركي السابق: "هذا يوم حزين لأميركا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات".(وكالات)







