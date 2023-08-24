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النيجر تسمح بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها في هذه الحالة

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:43
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أعلنت نيامي أن النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس، محمد بازوم، قبل شهر تقريباً أجاز لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان". 

وأتى هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا، فاسو أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي، عبدالله ديوب، الخميس، لنيامي حيث استقبلهما الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال، عبد الرحمن تشياني.

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية، عمر إبراهيم، سيدي بياناً نقل فيه عن الوزيرين "ترحيبهما" بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخّل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان".

وبوركينا فاسو ومالي اللتان تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف متطرفة متكررة، يقودهما أيضاً ضباط استولوا على السلطة بالقوة، بين عامي 2020 و2022.
 
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