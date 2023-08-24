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عربي-دولي
ليبيا تلعن القبض على قيادي "داعشي" متورط بتفجير مقار حكومية عام 2018
Lebanon 24
24-08-2023
|
23:47
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، متورط في في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت عدّة مقار حكومية في العاصمة طرابلس عام 2018.
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وأكد الدبيبة في كلمة ألقاها، القبض على مخطط وقائد هذه العمليات الإرهابية التي استهدفت مقرات المفوضية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، في عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة "رحبة الدروع" بتاجوراء.
وتمت العملية ضمن خطة استخباراتية محكمة وتتبع دام فترة طويلة، وأكد الدبيبة عزم حكومته على مواصلة التصدي للإرهاب بكافة أشكاله، وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ضد الليبيين.
وفي السياق ذاته، أعلن "جهاز الردع" في بيان، أن القيادي في تنظيم "داعش" طارق أنور عبدالله الملّقب بـ"أبو عيسى"، هو المتهم بالضلوع في تخطيط وتنفيذ هذه العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات سيادية بالدولة عام 2018.
وفي 2 أيار 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، ما أدّى إلى قتل وجرح أكثر من 20 شخصا وحرق جزء كبير من البناية، في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.
وفي 10 أيلول من العام نفسه، شن 6 مسلحين هجوما إرهابيا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين .
وفي 25 كانون اول 2018، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن 3 قتلى و21 جريحا. (العربية)
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