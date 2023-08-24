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بعد تحطمها.. العثور على جزء مهم من طائرة زعيم "فاغنر" فما هو؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:59
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عٌثر على جزء من ذيل طائرة "إمبراير ليغاسي"، التي استقلها زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، على بعد 3.5 كيلومتر من موقع التحطم.
 
 
وتحطمت طائرة خاصة، أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين.
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وقالت وكالة "سبوتنيك" إنه "تم العثور على الذيل في منطقة خالية بالقرب من مدخل قرية كوجينكينو. وعثر في السابق على جزء آخر من الطائرة على بعد كيلومترين من موقع التحطم".
 
وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".

وبحسب المعلومات فإن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت بالقرب من قرية كوجينكينو، وبالتالي أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن "يفغيني بريغوجين، كان على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير وبالتالي وفاته". (سبوتنيك)
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