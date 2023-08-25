"كان إنسانا موهوبا".. بوتين يكشف طبيعة عمل بريغوجين في أفريقيا

Advertisement

خلال تقديم التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة التي كان على متنها، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس طبيعة عمل زعيم مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.وقال بوتين في تصريح تليفزيوني خلال لقاء مع الزعيم الذي نصبته روسيا لمنطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، إنه يعرف بريغوجين منذ بداية التسعينيات.وأضاف بوتين إن مساهمة مقاتلي فاغنر في الحرب ضد ما وصفها بـ"النازية الجديدة لن تُنسى".بوتين يصف بريغوجين وعمله في أفريقياقال بوتين إن بريغوجين كان إنسانا موهوبا ورجل أعمال موهوبا. ومع ذلك فقد ارتكب أخطاء."وتابع بوتين: "عمل وحقق نتائج ليس فقط في روسيا بل وفي الخارج بما في ذلك في أفريقيا. اشتغل في أفريقيا بتجارة النفط والغاز والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة."عاد من أفريقيا مؤخراوأشار الرئيس الروسي إلى أن بريغوجين كان قد عاد من أفريقيا عشية تحطم الطائرة التي كان على متنها مع عدد من رفاقه، والتي سقطت في مقاطعة تفير شمال موسكو مساء الأربعاء.وأوضح أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها، متعهدا بالمضي قدما في استجلاء الحقائق "حتى النهاية"، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود 10 أشخاص، بينهم 3 من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعا.