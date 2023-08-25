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عربي-دولي

بالتزامن مع اعتقال ترامب.. بايدن يغرد ساخراً هذا ما قاله

Lebanon 24
25-08-2023 | 02:04
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بالتزامن مع اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية جورجيا على خلفية قضية "نتائج انتخابات 2020"، غرّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل ساخر عبر حسابه عبر موقع "إكس" اليوم الجمعة.

ومن دون أن يسميه، نشر بايدن صورة لحملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة للعام 2024، تجمعه بنائبته كامالا هاريس، معتبرا أن هذا اليوم عظيم. وقال بايدن: "بغض النظر عن أي شيء، أعتقد أن اليوم هو يوم عظيم للتقديم لحملتي".

وكانت السلطات الأميركية أطلقت سراح الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأميركية، حيث تم التقاط صورة جنائية له ونشر بيانات ملفه علنا.

وقال ترامب في بيان قبل تسليم نفسه: "يتم اعتقالي كرجل بريء.. يريد الديمقراطيون أن تصبح هذه اللحظة إعلانا تلفزيونيا ضدي لتصويري كشرير، لكنني مقتنع أنه سيكون له تأثير معاكس".

وأردف: "سيشاهد شعبنا بصدمة ورعب كيف يتم اعتقال الرئيس السابق والمعارض للنظام الحالي.. سيظهر المشهد للناخبين مدى استبداد وفساد الديمقراطيين المنتمين إلى جو المحتال".

ولدى إطلاق سراحه وصف ترامب، اعتقاله الرابع بأنه يوم حزين لأميركا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020. وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

 

وعشية اعتقاله، هاجم ترامب، بايدن بشراسة عبر مقابلة تلفزيونية، معتبرا أنه غير كفء ونحيل وحالته العقلية أسوأ من حالته الجسدية، مرجحا أن لا يتمكن من الوصول إلى انتخابات 2024.

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