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عربي-دولي

بالأرقام.. اليكم الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية 2023

Lebanon 24
25-08-2023 | 02:44
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نفذت "إسرائيل" 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام 2023، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن تقارير إعلامية.
ووفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن "المرصد السوري" الخميس، فإن 18 من هذه الهجمات كانت جوية و7 منها كانت أرض-أرض، وقد أصابت 60 هدفا في جميع أنحاء سوريا.
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واستهدف الهجوم الأخير مساء الاثنين منطقة دمشق ومواقع يستخدمها الجيش السوري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية سورية.
وأشار التقرير الى أن التوزيع الجغرافي للهجمات شمل 8 مناطق سورية، موضحاً أن 12 من الهجمات وقعت في محيط دمشق أو بالقرب منها، 6 منها استهدفت منطقة القنيطرة، و3 استهدفت مدينة السويداء جنوب شرقي البلاد، و3 منطقة حلب، و3 منطقة حمص، و2 مدينة طرطوس الساحلية، و2 محافظة درعا جنوب البلاد ومنطقة حماة. وأضاف التقرير أنه في بعض الأحيان يتم ضرب أهداف في أكثر من منطقة خلال هجوم إسرائيلي واحد. (روسيا اليوم)
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