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"سنذهب جميعا إلى الجحيم. وهناك سنكون الأفضل". بهذه الكلمات، عبّر رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، عن موقفه من الموت في مقابلة غير مؤرخة نُشرت عبر حساب المجموعة الخاص على "تليغرام".وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "على الرغم من الغموض الذي يكتنف الحادثة، وفي ظل غياب أي تطورات ملحوظة، إلا أنه أصبح من المؤكد أن رئيس فاغنر قُتل بعد ظهر الأربعاء في حادث تحطم طائرة في منطقة تفير الروسية وهو في طريقه من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وفقاً للتقارير الروسية. وذاع صيت بريغوجين على المستوى الدولي منذ عام تقريبًا، عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتجنيد مدانين في السجون الروسية للقتال في أوكرانيا لصالح شركته العسكرية الخاصة، مما جعله واحدًا من أهم اللاعبين الروس في الحرب في أوكرانيا. وبلغ ذلك ذروته في أيار من هذا العام عندما استولت المجموعة على بلدة باخموت ذات الأهمية الرمزية في شرق أوكرانيا بعد تسعة أشهر من القتال الدموي. خلال المعركة، أصبح بريغوجين أكثر صراحة في انتقاداته للقيادة العسكرية العليا في روسيا، لا بل وذهب إلى حد توجيه انتقادات مستترة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وتابعت الصحيفة، "ومن ثم شن الانقلاب الذي يبدو وكأنه لم يحدث. ففي أواخر حزيران، شهد العالم بفارغ الصبر على تمرد بريغوجين المسلح والذي استولى في خلاله على المقر العسكري الروسي في مدينة روستوف أون دون بجنوب روسيا وواصل سيره نحو موسكو، مطالبا بإقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف من منصبيهما. ثم، في ظل ظروف لا تزال غير واضحة، أوقف بريغوجين تمرده على بعد حوالي 200 كيلومتر من موسكو، وظن العالم أن بوتين عفا عنه. وقد عُرض على بريغوجين المرور الآمن إلى بيلاروسيا، وتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه، كما وعرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ضمانات السلامة لجميع مقاتلي فاغنر".وأضافت الصحيفة، "وفقًا لتقارير إخبارية روسية، تم انتشال 10 جثث في موقع الحادث، وأشارت قائمة الركاب إلى أن بريغوجين كان على متن الطائرة، إلى جانب مؤسس فاغنر ديمتري أوتكين. وعلى الرغم من أن بريغوجين قد وضع خطط طوارئ بشأن من يجب أن يتولى قيادة المجموعة في حالة وفاته، فإن وجود أعضاء رئيسيين آخرين في فاغنر على متن الطائرة يشير إلى أن المنظمة قد انتهت تقريبًا. والمثير للاهتمام هنا هو أن بريغوجين وأوتكين وغيرهما من كبار قادة فاغنر بدا أنهم يشعرون بالثقة الكافية بشأن سلامتهم في روسيا إلى حد أنهم تجاهلوا القاعدة الذهبية لقادة أي منظمة مهمة، وهي عدم السفر على متن الطائرة عينها".وبحسب الصحيفة، "فتحت روسيا تحقيقاً في الحادث، ويشير بعض المعلقين الروس إلى وقوع عمل إرهابي. وتزعم حسابات المجموعة على "تلغرام" أن صاروخ أرض-جو روسي أسقط الطائرة. وفي صباح الخميس، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تراقب الوضع عن كثب. أما الرئيس الأميركي جو بايدن فكان أقل حذرا، حيث أشار ردا على سؤال حول من يقف وراء هذا الهجوم: "تقريبا كل ما يحدث في روسيا بوتين على علم فيه، إلا أنني لا أملك معلومات كافية لمعرفة الإجابة"."وتابعت الصحيفة، "ويصادف تاريخ حادث تحطم الطائرة بعد شهرين على تمرد بريغوجين. ونظراً إلى ان بوتين مولع لكل ما يتعلق بالذكرى السنوية والتواريخ المهمة، فمن الصعب الجزم أن بوتين غير متورط في الحادثة. كما وأن وفاة بريغوجين حدثت أيضًا في نفس اليوم الذي تم فيه إعفاء سيرغي سوروفيكين، الذي اختفى في أعقاب تمرد حزيران، رسميًا من مهامه كقائد للقوات الجوية. ويشير هذا إلى أنه مهما كانت الأمور التي كان بوتين بحاجة إلى حلها قبل التعامل مع بريغوجين والتي كانت مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسوروفيكين، فقد تم التعامل معها، وقد يكون هذا مرتبطاً بمخاوف بوتين من أن قائد فاغنر، وبفضل قائد القوات الجوية، لا يزال بإمكانه الاعتماد على الدعم في الجيش".وأضافت الصحيفة، "ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بوتين سيخرج في موقف أقوى بعد وفاة بريغوجين. لقد تم إرسال رسالة واضحة إلى كل من يفكر في تحديه: مهما كانت قوتهم، فسوف يتم إقصاؤهم أو إسكاتهم. إذا لم يتمكن بوتين من تعزيز سلطته المطلقة على كل القوات المسلحة في روسيا، فلن يكون أمام أي شخص يعارضه خيار سوى المضي قدماً حتى النهاية. ومن المفارقات هنا، أنه مع القضاء على أخطر تهديد لسلطة بوتين، قد تصبح روسيا أكثر اضطراباً من أي وقت مضى".