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عربي-دولي
تعرضت لأضرار بالغة.. التعرف على جثة بريغوجين بصريا مستحيل
Lebanon 24
25-08-2023
|
03:15
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أكد موقع وكالة "فونتانكا" الروسية استحالة التعرف بصريا على جثث ركاب الطائرة التي تحطمت الأربعاء الماضي في مقاطعة تفير شمال موسكو، والتي كان على متنها مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
ونقل "فونتانكا" عن مصدر له أن الجثث تعرضت لأضرار بالغة جراء الكارثة الجوية ولا يمكن التعرف عليها بصريا، وأن مهمة تحديد هويات الضحايا سيتولاها خبراء.
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من جانبها، ذكرت بعض القنوات في "تلغرام" أن قياديا في مجموعة "فاغنر" تمكن من التعرف على جثة بريغوجين من خلال إشارات غير مباشرة، منها عدم وجود جزء من البنصر في يده اليسرى.
وأضاف القيادي أنه تسنى أيضا التعرف على القائد في "فاغنر" دميتري أوتكين بعد نقله إلى المشرحة، وذلك من خلال الوشم الموجود على جسده.
وسبق أن أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة المنكوبة، مشيرة إلى مصرعهم جميعا، كما أكدت تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.
وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.(روسيا اليوم)
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