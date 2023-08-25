Advertisement

عربي-دولي

الدفاع البريطانية: "لا دليل قاطع" على مقتل بريغوجين بحادثة الطائرة!

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1100812-638285555705712616.jpg
Doc-P-1100812-638285555705712616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "لا دليل قاطع" حتى الآن على أن زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، مؤكّدة في الوقت نفسه أن "من المحتمل جدا أنه مات".

وأضافت الوزارة في تحديث استخباراتي، نشرته على منصة "إكس": "من شبه المؤكد أن وفاة بريغوجين سيكون لها تأثير سيزعزع بشدة استقرار مجموعة فاغنر".
Advertisement

وبحسب الدفاع البريطانية، فإن سماته الشخصية "متمثلة في النشاط المفرط والجرأة الاستثنائية والرغبة في تحقيق النتائج والوحشية الشديدة تغلغلت في فاغنر ومن غير المرجح أن يضاهيه أي خليفة".


وقال المصدر ذاته إن ما وصفه بـ"الفراغ" في قيادة فاغنر "تفاقمه التقارير التي تفيد بوفاة العضو المؤسس والقائد الميداني، ديمتري أوتكين، ورئيس الخدمات اللوجستية، فاليري تشيكالوف".

من جهتها، رجّحت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الخميس، أن يكون زعيم مجموعة فاغنر قد قُتل في تحطّم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء قرب موسكو، مشيرة إلى عدم وجود معطيات تدعم فرضية أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض-جو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن "تقييمنا، بناء على مجموعة من العوامل، هو أنّه قضى على الأرجح".

وشدد رايدر على عدم حيازة البنتاغون أي معلومات عن سبب تحطم الطائرة التي أكدت السلطات الروسية مقتل الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها وهم سبعة ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد، لكنه استبعد الفرضية المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إسقاط الطائرة بصاروخ.

وقال إن الجيش الأميركي لا يمتلك "معلومات تؤشر إلى ارتباط صاروخ أرض-جو" بالحادث، مشيرا إلى أن التكهنات بتحطم الطائرة لهذا السبب "غير دقيقة". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:49 | 2023-08-25
03:40 | 2023-08-25
03:30 | 2023-08-25
03:26 | 2023-08-25
03:21 | 2023-08-25
03:19 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24