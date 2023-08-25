الدفاع البريطانية: "لا دليل قاطع" على مقتل بريغوجين بحادثة الطائرة!

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "لا دليل قاطع" حتى الآن على أن زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، مؤكّدة في الوقت نفسه أن "من المحتمل جدا أنه مات".



وأضافت الوزارة في تحديث استخباراتي، نشرته على منصة "إكس": "من شبه المؤكد أن وفاة بريغوجين سيكون لها تأثير سيزعزع بشدة استقرار مجموعة فاغنر".

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وبحسب الدفاع البريطانية، فإن سماته الشخصية "متمثلة في النشاط المفرط والجرأة الاستثنائية والرغبة في تحقيق النتائج والوحشية الشديدة تغلغلت في فاغنر ومن غير المرجح أن يضاهيه أي خليفة".





وقال المصدر ذاته إن ما وصفه بـ"الفراغ" في قيادة فاغنر "تفاقمه التقارير التي تفيد بوفاة العضو المؤسس والقائد الميداني، ديمتري أوتكين، ورئيس الخدمات اللوجستية، فاليري تشيكالوف".



من جهتها، رجّحت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الخميس، أن يكون زعيم مجموعة فاغنر قد قُتل في تحطّم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء قرب موسكو، مشيرة إلى عدم وجود معطيات تدعم فرضية أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض-جو.



وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن "تقييمنا، بناء على مجموعة من العوامل، هو أنّه قضى على الأرجح".



وشدد رايدر على عدم حيازة البنتاغون أي معلومات عن سبب تحطم الطائرة التي أكدت السلطات الروسية مقتل الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها وهم سبعة ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد، لكنه استبعد الفرضية المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إسقاط الطائرة بصاروخ.



وقال إن الجيش الأميركي لا يمتلك "معلومات تؤشر إلى ارتباط صاروخ أرض-جو" بالحادث، مشيرا إلى أن التكهنات بتحطم الطائرة لهذا السبب "غير دقيقة". (الحرة)