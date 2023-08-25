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أغلق بسبب مشكلة أمنية.. إعادة فتح مقر الأمم المتحدة بجنيف

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:19
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قامت الأمم المتحدة بإعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف بسويسرا بعدما أغلقته في وقت سابق، اليوم الجمعة، بسبب مشكلة أمنية غير محددة.

وقالت المنظمة في بيان "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن. وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".
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ولم تقدم مزيدا من التفاصيل حول المشكلة الأمنية.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت صباح الجمعة إن المنظمة الدولية أغلقت مقرها في جنيف بسبب "مشكلة أمنية مستمرة".

وأضافت أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر ومن المتوقع حله قريبا".

ويضم مبنى قصر الأمم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.(سكاي نيوز)




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