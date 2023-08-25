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عربي-دولي

مدفعية الجيش السوداني تقصف أهدافا للدعم السريع.. والبرهان في بورتسودان

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:26
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قصفت مدفعية الجيش السوداني أهدافاً لقوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم في حين يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال.

وكان الجيش قال أمس الخميس إنه بسط سيطرته الكاملة على مقر سلاح المدرعات ومحيطه جنوبي الخرطوم.
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وأشار الجيش إلى أن قواته قامت بعمليات تمشيط واسعة استهدفت جيوب من وصفهم بالمتمردين الهاربين بعد محاولات انتحارية فاشلة خلال الأيام الماضية، حسب تعبير الجيش.

من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية للجزيرة إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان زار مدينة عطبرة.

وأشارت المصادر إلى أن البرهان تفقّد قيادة سلاح المدفعية في عطبرة والمصابين بمستشفى المدينة، قبل توجهه في الساعات القادمة إلى مدينة بورتسودان (شرقي البلاد).

وكان البرهان زار أمس الخميس مناطق عسكرية في أم درمان لأول مرة منذ بداية القتال بين الجيش والدعم السريع منتصف نيسان الماضي.
 
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