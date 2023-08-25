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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" في السودان

Lebanon 24
25-08-2023 | 04:43
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أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث أن الصراع في السودان يهدد الآن بالقضاء على البلد بأكمله، مشدداً على أن النزاع الذي طال أمده "قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية".
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وأضاف جريفيث، أن مئات الآلاف من الأطفال في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج.

ويقاتل الجيش، منذ 15 نيسان الماضي، قوات الدعم السريع، فيما لم تفلح محاولات للوساطة بينهما، إذ يقول دبلوماسيون إن كل جانب يعتقد أن بوسعه حسم الحرب لصالحه.

ومع استمرار العنف في تدمير البلاد، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وأكثر من 470 ألف طفل عبروا إلى البلدان المجاورة، وفق تقرير لمنظمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
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