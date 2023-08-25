كيف سيُؤثّر غياب بريغوجين على الحرب في أوكرانيا؟

Advertisement

ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه بعد الانسحاب من جبهات باخموت في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وفشل التمرد الذي قاده في حزيران الماضي، والغموض الذي اكتنف تحركاته ومصيره بعد ذلك، وقبل أن تسقط طائرته قريبا من موسكو؛ كان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين ، وما يزال، حاضرا في أحاديث الأوكرانيين وتوقعاتهم، حتى وإن غاب أو غُيّب عن مشهد الحرب.وتحمل لهجة الأوكرانيين عن بريغوجين طابع التشفي من شخص وضعته أوكرانيا على قائمة المطلوبين "الأكثر دموية"، والشماتة من مصيره بعد أن "وثق بوعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتمد على ضمانات لوكاشينكو"، كما تقول الرئاسة في كييف.بالنسبة للأوكرانيين، فإن الرئيس بوتين يقف خلف كل حادث تشهده روسيا من هذا القبيل، ولا مجال لفرضيات أخرى في هذا التوقيت.وفي هذا الإطار، لا يستبعد رئيس مركز الدراسات السياسية العسكرية، أوليكسندر موسينكو، أن تعلن موسكو رسميا عن "استهداف بالخطأ، أو عطل فني سبب سقوط الطائرة، ثم تلوم الغرب الذي فرض عقوبات ضد الطيران الروسي ومنع وصول قطع الغيار وعطّل عمليات الصيانة، ما أدى إلى اشتعال نار وانفجار الطائرة..".ويقول: "بهذه الحجج الساذجة المكشوفة سيتجاوز الكرملين الحدث، لأن ردود الفعل لا تعنيه، حتى وإن كان الجميع يرون أنه يقف خلف الأمر، وخلف كل تحييد لكل معارض".ووفق موسينكو أيضا، فقد "استغل الكرملين تمرّد بريغوجين لجمع أنصاره، والفترة الماضية كانت كافية لإقصائهم جميعا، والتفرغ للحرب ولخطط إجرامية أسوأ".الأسوأ، وفق المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية الأوكرانية سيرهي شريفاتي، هو تشكيلات "شتورم زد" الروسية المعبأة بشكل رئيسي من السجناء المجرمين، الذين يقاتلون حاليا في مدينة كوبيانسك شرق مقاطعة خاركيف.وهؤلاء، وفق المتحدث شريفاتي، "أكثر إجراما"، لكنهم أقل خبرة في مجال القتال من "فاغنر" التي تمتلك خبرة كبيرة وقواعد تدريب عسكري.أما عناصر "فاغنر"، "المشتتين في بيلاروسيا" اليوم، كما يقول الخبير موسينكو، فلا يشكلون -حاليا أي خطر على أوكرانيا، وسيغيبون دوما عن المشهد، لأن موسكو لم تعد تثق بولائهم المطلق.يرى الخبير موسينكو أن "قتل بريغوجين سيخيف مناوئي بوتين ومعارضي الحرب، وهذا قد ينعكس على شكل شراسة في القتال، واستماتة لتحصيل الرضا في موسكو".ويضيف "هذا سيبرز أكثر من خلال المجموعات التي شكلت لتكون بديلا فعليا عن فاغنر، كـ"شتورم زد" مثلا، وربما تضاف إليها لاحقا قوات "فاغنر" المصفاة، بقيادة جديدة تحمل عروضا مغرية لشراء الولاء".لكنه يرجح أن يستلم أشخاص من وزارة الدفاع الروسية شركات عسكرية خاصة، ويصبح معظم "الفاغنريين" تحت سيطرة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ثم يستمرون بأداء المهام الموكلة إليهم في كل من بيلاروسيا وأفريقيا، بعيدا عن أوكرانيا. (الجزيرة)