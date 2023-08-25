Advertisement

عربي-دولي

كيف سيُؤثّر غياب بريغوجين على الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1100870-638285636591186207.jpg
Doc-P-1100870-638285636591186207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه بعد الانسحاب من جبهات باخموت في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وفشل التمرد الذي قاده في حزيران الماضي، والغموض الذي اكتنف تحركاته ومصيره بعد ذلك، وقبل أن تسقط طائرته قريبا من موسكو؛ كان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين ، وما يزال، حاضرا في أحاديث الأوكرانيين وتوقعاتهم، حتى وإن غاب أو غُيّب عن مشهد الحرب.
Advertisement

وتحمل لهجة الأوكرانيين عن بريغوجين طابع التشفي من شخص وضعته أوكرانيا على قائمة المطلوبين "الأكثر دموية"، والشماتة من مصيره بعد أن "وثق بوعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتمد على ضمانات لوكاشينكو"، كما تقول الرئاسة في كييف.

بالنسبة للأوكرانيين، فإن الرئيس بوتين يقف خلف كل حادث تشهده روسيا من هذا القبيل، ولا مجال لفرضيات أخرى في هذا التوقيت.

وفي هذا الإطار، لا يستبعد رئيس مركز الدراسات السياسية العسكرية، أوليكسندر موسينكو، أن تعلن موسكو رسميا عن "استهداف بالخطأ، أو عطل فني سبب سقوط الطائرة، ثم تلوم الغرب الذي فرض عقوبات ضد الطيران الروسي ومنع وصول قطع الغيار وعطّل عمليات الصيانة، ما أدى إلى اشتعال نار وانفجار الطائرة..".

ويقول: "بهذه الحجج الساذجة المكشوفة سيتجاوز الكرملين الحدث، لأن ردود الفعل لا تعنيه، حتى وإن كان الجميع يرون أنه يقف خلف الأمر، وخلف كل تحييد لكل معارض".

ووفق موسينكو أيضا، فقد "استغل الكرملين تمرّد بريغوجين لجمع أنصاره، والفترة الماضية كانت كافية لإقصائهم جميعا، والتفرغ للحرب ولخطط إجرامية أسوأ".

الأسوأ، وفق المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية الأوكرانية سيرهي شريفاتي، هو تشكيلات "شتورم زد" الروسية المعبأة بشكل رئيسي من السجناء المجرمين، الذين يقاتلون حاليا في مدينة كوبيانسك شرق مقاطعة خاركيف.

وهؤلاء، وفق المتحدث شريفاتي، "أكثر إجراما"، لكنهم أقل خبرة في مجال القتال من "فاغنر" التي تمتلك خبرة كبيرة وقواعد تدريب عسكري.

أما عناصر "فاغنر"، "المشتتين في بيلاروسيا" اليوم، كما يقول الخبير موسينكو، فلا يشكلون -حاليا أي خطر على أوكرانيا، وسيغيبون دوما عن المشهد، لأن موسكو لم تعد تثق بولائهم المطلق.

يرى الخبير موسينكو أن "قتل بريغوجين سيخيف مناوئي بوتين ومعارضي الحرب، وهذا قد ينعكس على شكل شراسة في القتال، واستماتة لتحصيل الرضا في موسكو".

ويضيف "هذا سيبرز أكثر من خلال المجموعات التي شكلت لتكون بديلا فعليا عن فاغنر، كـ"شتورم زد" مثلا، وربما تضاف إليها لاحقا قوات "فاغنر" المصفاة، بقيادة جديدة تحمل عروضا مغرية لشراء الولاء".

لكنه يرجح أن يستلم أشخاص من وزارة الدفاع الروسية شركات عسكرية خاصة، ويصبح معظم "الفاغنريين" تحت سيطرة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ثم يستمرون بأداء المهام الموكلة إليهم في كل من بيلاروسيا وأفريقيا، بعيدا عن أوكرانيا. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:55 | 2023-08-25
09:35 | 2023-08-25
09:30 | 2023-08-25
09:00 | 2023-08-25
09:00 | 2023-08-25
08:31 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24