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عربي-دولي

رواتب خيالية بالدولار وتكلفة العيش قليلة في هذه المُدن العربيّة.. من هي؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 10:00
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احتلّت دولة الكويت المركز الأول بقائمة أرخص مدن العالم في تكلفة المعيشة، بحسب استطلاع لشركة "وورك يارد ريشيرتش" المتخصصة بالاستطلاعات والبحوث.
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ووفق الاستطلاع، بلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في الكويت نحو 6119 دولاراً فيما وصلت تكلفة المعيشة إلى 752.7 دولاراً؛ مشيراً إلى أن الفرد "يستطيع الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للمعيشة في القائمة".

واستند التقرير إلى تحليل بيانات 20 مدينة؛ لتحديد المكان الذي يكسب فيه الأفراد أموالاً جيدة، ولكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير على تكاليف المعيشة مثل الإيجار والطعام والمرافق.

وعملياً، فقد تمّ جمع البيانات من مصادر حكومية، ومقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023، وفق شركة الاستطلاعات.
 
وفي ما يلي قائمة تُظهر أقل المدن تكلفة للعيش في العالم مقارنة بحجم الرواتب:

1- الكويت: 

- متوسط الدخل الشهري للفرد: 6119 دولاراً
- تكلفة المعيشة شهرياً: 752.7 دولاراً

2- أبوظبي:

- متوسط الدخل الشهري للفرد: 7154 دولاراً
- تكلفة المعيشة شهرياً: 837.1 دولاراً

3- الرياض:

- متوسط الدخل الشهري للفرد: 6245 دولاراً 
- تكلفة المعيشة شهرياً: 814.90 دولاراً

4- دبي: 

- متوسط الدخل الشهري للفرد: 7118 دولاراً
- تكلفة المعيشة شهرياً: 1007 دولاراً

5- الشارقة:

- متوسط الدخل الشهري للفرد:  5229 دولاراً 
- تكلفة المعيشة شهرياً: 741.30 دولاراً 
 
(الخليج أونلاين)
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