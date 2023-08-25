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عربي-دولي

شقيقتان تؤديان رقصة "فاحشة" وسط قبور العسكريين في أوكرانيا!

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:00
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احتجزت الشرطة في كييف شقيقتين على خلفية أدائهما رقصة فاحشة في مقبرة قرب مقابر العسكريين.

ونشرت الفتاتان فيديو لرقصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حذفه في وقت لاحق وتقديم اعتذار.

ووفقا لهما، فقد فعلتا ذلك قرب قبر والدهما، الذي لقي مصرعه في مدينة إيزيوم، لـ"معرفتهما موقفه من ثقافة الدفن". لذلك، في البداية لم تريا أي خطأ في فعلتهما، ولكن في وقت لاحق أعادتا النظر فيها، حسب الفتاتين.
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وفتحت بحقهما قضية جنائية بتهمة تدنيس القبر، وقد تواجهان عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات. (روسيا اليوم)
 
 

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