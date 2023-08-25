أغلبهم من هذه الدول... كم بلغ عدد السياح في تركيا خلال تموز؟

أظهرت بيانات أن عدد الزائرين الأجانب إلى تركيا قد ارتفع بنسبة 7.25 بالمئة في تموز، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.



وبلغ عدد السائحين في تركيا 7.15 مليون زائر خلال تموز، ويأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في تموز 2022.

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وأفادت بيانات وزارة السياحة التركية بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا خلال شهر تموز. (سكاي نيوز) وبلغ عدد السائحين في تركيا 7.15 مليون زائر خلال تموز، ويأتي ذلك مقارنة مع 6.66 مليون زائر أجنبي في تموز 2022.وأفادت بيانات وزارة السياحة التركية بأن الألمان والروس والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا خلال شهر تموز. (سكاي نيوز)



