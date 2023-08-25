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إقتصاد

مقارنة بين إقتصاديْ أميركا والصين.. أرقامٌ بسيطة تُظهر الفرق

Lebanon 24
25-08-2023 | 06:18
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طرحَت بياناتٌ جديدة صادرة عن البنك الدولي مقارنة بين الإقتصادين الأميركي والصيني، ليتبين أن الإقتصاد في الصين يقفُ على بُعد 7 تريليونات دولار للوصول إلى حجم الإقتصاد الأميركي.
 
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وفي ما يلي 4 نقاط بسيطة تُبرز المقارنة بين إقتصادي البلدين المذكورين:
 
1- حجم الإقتصاد:
 
- أميركا: 25.4 تريليون دولار
 
- الصين: 18.1 تريليون دولار
 
2- التضخم: 
 
- أميركا: 3.2%
 
- الصين: - 0.3%
 
3- عدد السكان:
 
- أميركا: 340 مليون نسمة
 
- الصين: 1.4 مليار نسمة
 
4- الدين العام:
 
- أميركا: 32.6 تريليون دولار
 
- الصين: 9.4 تريليون دولار.
 
(سكاي نيوز عربيّة)

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