مقارنة بين إقتصاديْ أميركا والصين.. أرقامٌ بسيطة تُظهر الفرق

طرحَت بياناتٌ جديدة صادرة عن البنك الدولي مقارنة بين الإقتصادين الأميركي والصيني، ليتبين أن الإقتصاد في الصين يقفُ على بُعد 7 تريليونات دولار للوصول إلى حجم الإقتصاد الأميركي.
وفي ما يلي 4 نقاط بسيطة تُبرز المقارنة بين إقتصادي البلدين المذكورين:
1- حجم الإقتصاد:
- أميركا: 25.4 تريليون دولار
- الصين: 18.1 تريليون دولار
2- التضخم:
- أميركا: 3.2%
- الصين: - 0.3%
3- عدد السكان:
- أميركا: 340 مليون نسمة
- الصين: 1.4 مليار نسمة
4- الدين العام:
- أميركا: 32.6 تريليون دولار
- الصين: 9.4 تريليون دولار.
(سكاي نيوز عربيّة)