مقارنة بين إقتصاديْ أميركا والصين.. أرقامٌ بسيطة تُظهر الفرق

طرحَت بياناتٌ جديدة صادرة عن البنك الدولي مقارنة بين الإقتصادين الأميركي والصيني، ليتبين أن الإقتصاد في الصين يقفُ على بُعد 7 تريليونات دولار للوصول إلى حجم الإقتصاد الأميركي.

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وفي ما يلي 4 نقاط بسيطة تُبرز المقارنة بين إقتصادي البلدين المذكورين:

1- حجم الإقتصاد:

- أميركا: 25.4 تريليون دولار

- الصين: 18.1 تريليون دولار

2- التضخم:

- أميركا: 3.2%

- الصين: - 0.3%

3- عدد السكان:

- أميركا: 340 مليون نسمة

- الصين: 1.4 مليار نسمة

4- الدين العام:

- أميركا: 32.6 تريليون دولار

- الصين: 9.4 تريليون دولار.

(سكاي نيوز عربيّة)