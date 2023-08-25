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عربي-دولي

السفارة الهندية: هبوط تاريخي على القطب الجنوبي للقمر

Lebanon 24
25-08-2023 | 06:35
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اعلنت سفارة الهند في بيان، ان "الهند صنعت التاريخ عندما أصبحت مهمة تشاندرايان-3، ثالث مهمة هندية لاستكشاف القمر، أول مهمة تهبط على القطب الجنوبي للقمر وذلك يوم الأربعاء 23 أغسطس. وبهذا تنضم الهند إلى نخبة من الدول التي حققت هبوطا ناجحا على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين". 
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واشار البيان الى انه "تم إطلاق تشاندرايان-3 على متن صاروخ LVM3 في 14 يوليو من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، ولاية أندرا براديش، من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية(ISRO) برئاسة س .سوماناث. يتكون تشاندرايان-3 من وحدة دفع ومركبة هبوط تسمى "Vikram" ومركبة جوالة تسمى "Pragyan". من المتوقع أن يظل تشاندرايان-3  فعالا لمدة أسبوعين، حيث سيجري سلسلة من التجارب بما في ذلك تحليل مقياس الطيف للتركيب المعدني لسطح القمر".

وتابع:"انضم رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فريق ISRO عبر رابط فيديو من جنوب إفريقيا ليشهد على الهبوط الناجح حيث كان يحضر قمة البريكس الخامسة عشرة، وهنأ مودي السيد سوماناث وفريقه بأكمله،وقال: "في هذه المناسبة السعيدة، أود أن أخاطب جميع شعوب العالم، في كل بلد ومنطقة. إن مهمة الهند الناجحة إلى القمر ليست مهمة الهند وحدها. وهذا هو العام الذي يشهد فيه العالم رئاسة الهند لمجموعة العشرين. إن نهجنا المتمثل في أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم. وقد لقي هذا النهج الذي يركز على الإنسان والذي نمثله ترحيبا عالميا. تعتمد مهمتنا على القمر أيضًا على نفس النهج الذي يتمحور حول الإنسان. ولذلك، فإن هذا النجاح ينتمي إلى البشرية جمعاء".

وأعلن مودي:" إن جميع البلدان، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، يمكنها الآن التطلع إلى القمر وما بعده. مهمة شاندرايان من شأنها أن تدفع رحلة الهند إلى ما وراء مدار القمر، وكانت الشمس والزهرة على جدول أعمال ISRO. سنختبر حدود نظامنا الشمسي، وعلينا أن نعمل على تحقيق الإمكانيات اللامحدودة للكون بالنسبة للإنسان".
 

وختم بيان السفارة لافتا الى ان "القادة في جميع أنحاء العالم نقلوا تحياتهم إلى العلماء الهنود ورئيس الوزراء مودي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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