استطلاع يكشف عن الفائز في المناظرة الأولى للحزب الجمهوري.. هل يكون رون ديسانتيس رئيسا لاميركا؟

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أظهر استطلاع رأي للناخبين الجمهوريين المحتملين الذين شاهدوا مناظرة الحزب الجمهوري الأميركي، أن الفائز بها هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" ومؤسسة "إيبسوس" وموقع FiveThirtyEight، فإن 29 و26% من الناخبين المحتملين يعتقدون أن أداء ديسانتيس وراماسوامي "كان الأفضل" على التوالي.وتأخرت نيكي هيلي، المندوبة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، عن المرشحين الأوفر حظا بنسبة 15%. أما بقية المرشحين فحصلوا على نسبة تأييد تبلغ 10%وتضمنت النتائج الأخرى التي توصل إليها الاستطلاع انخفاضا في نسبة أولئك الذين يقولون إنهم "يفكرون في التصويت" للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح عن الحزب الجمهوري بعد المناقشة، من 66 إلى 61%.أما تأييد ديسانتيس كمرشح الحزب الجمهوري، فقد ارتفع في أعقاب المناظرة، من 62 إلى 67%. (روسيا اليوم)