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عربي-دولي

بالأرقام.. تعرّفوا إلى الدول العربيّة الأكثر شراءً للذهب

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:00
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يعتبرُ المعدن الأصفر أكثر الأصول قيمة وموثوقية في العالم، وتتمتع كبرى شركات الذهب بالاستقرار في الأوقات الصعبة، فضلا عن أنها تحقق أرباحًا كبيرة.
 
كذلك، فإنّ ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي قد يعزز التدفقات إلى صناديق المعدن الأصفر.
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ومؤخراً، أظهرت معطيات جديدة صادرة عن مجلس الذهب العالميّ أن المصريين كانوا الشعب الأكثر شراء للذهب على مستوى المنطقة العربيّة في أول 6 أشهرٍ من العام الجاري 2023.
 
وبحسب البيانات، فإنّ الشعب المصري اشترى أكثر من 33 طناً من الذهب خلال النصف الأوّل من العام الجاري، ليأتي بعده الشعب السعودي بشرائه أكثر من 26 طناً من الذهب. 
 
وفي المرتبة الثالثة، حلّت الإمارات بشراء شعبها أكثر من 25 طناً من "المعدن الأصفر"، لتحلّ الكويت في المرتبة الرابعة بشراء شعبها أكثر من 9 أطنانٍ من الذهب. 
 
مع هذا، إليكم قائمة بأكبر مناجم الذهب النشطة في العالم استنادا إلى التقارير البحثية، وبناءً على إنتاج الذهب والشركات البارزة التي تقوم بإدارة هذه المناجم.
 
"بويبلو فيجو" (Pueblo Viejo)
 
بلغ إجمالي إنتاج هذا المنجم الموجود في الدومينيكان 488 ألف أوقية عام 2021، ويعتبر الأكبر بأميركا اللاتينية.
 
"لولو" (LOULO)
 
يقع هذا المنجم في مالي، وقد بلغ إجمالي إنتاجه 560 ألف أوقية عام 2021، وتُشرف على إدارته شركة "باريك للذهب".
 
"باراشوت" (Parachute)
 
يقع هذا المنجم في البرازيل، وعام 2021 بلغ إجمالي الإنتاج 549 ألف أوقية.
 
"بودينغتون" (Boddington)
 
يقع غرب أستراليا، ويعتبر أيضا منجم نحاس مهما في المنطقة. وعام 2021، أنتج 696 ألف أوقية من الذهب و32 ألف أوقية من النحاس.
 
"بحيرة ديتور" (Detour Lake Mine)
 
هذا المنجم الكندي أنتج ما يقرب من 712 ألف أوقية عام 2021.
 
"مالارتيك" (Malartic)
 
حقق هذا المنجم الكندي حجم إنتاج وصل إلى 714 ألفًا و784 أوقية من الذهب عام 2021.
 
"ليهير" (Lihir)
 
يقع في بابوا غينيا الجديدة، ووصل حجم إنتاجه الإجمالي إلى 737 ألف أوقية عام 2021.
 
"وادي كاديا" (Cadia Valley)
 
يقع بأستراليا، وهو سلسلة من مناجم نحاس وذهب تنتشر عبر الوادي بأكمله. ويعتبر ثاني أكبر منجم مفتوح بهذا البلد. وقد بلغ إجمالي إنتاجه 764 ألف أوقية عام 2021.
 
"كيبالي" (Kibali)
 
يقع المنجم في الكونغو الديمقراطية، وقد وصل حجم إنتاجه الإجمالي إلى 812 ألف أوقية عام 2021.
 
"أوليمبيادا" (Olimpiada)
 
يبلغ إنتاجه 1.18 مليون أوقية عام 2021، وهو أحد أكبر مناجم الذهب الموجودة في روسيا. ويقدر احتياطيه بـ 30 مليون أوقية.
 
"غراسبيرغ" (Grasberg)
 
بلغ إنتاجه 1.37 مليون أوقية عام 2021، ويقع في ميميكا ريجنسي، بمقاطعة بابوا في إندونيسيا.
 
"مورونتو" (Muruntau)
 
عام 2021، تجاوز إنتاجه في أوزبكستان 3 ملايين أوقية، وهو يعد واحداً من أكبر مناجم الذهب المفتوحة عالمياً.
 
مجمع نيفادا (Nevada Gold Mines)
 
يتصدر هذا المجمع المركز الأول عالمياً بحجم إنتاج 3.3 ملايين أوقية عام 2021، وتُشرف على إدارته "باريك للذهب" وهي واحدة من أكبر شركات الذهب في العالم. (سكاي نيوز عربية - الجزيرة)

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