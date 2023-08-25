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عربي-دولي

أراد إطلاق النار على زوجته.. فقتل 3 غيرها وأصاب 6 آخرين!

Lebanon 24
25-08-2023 | 08:00
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كشفت الشرطة الأميركية الدافع وراء حادث إطلاق النار، الذي وقع في وقت متأخر من ليل الأربعاء، في حانة في كاليفورنيا.

ووقعت عملية إطلاق النار في حانة كوكس كورنر، التي يرتادها راكبو الدراجات النارية على مسافة حوالى 70 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس. وخلف الحادث مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
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وكان مطلق النار يحاول قتل زوجته التي تريد الانفصال عنه قبل أن يستهدف الزبائن.

وقال قائد منطقة أورنج دون بارنز في مؤتمر صحفي إن مطلق النار هو جون سنولينغ البالغ 59 عاما، وقد كان شرطيا سابقا وكان يقوم بإجراءات الطلاق من زوجته ماري.

وأوضح بارنز أنه عندما دخل سنولينغ إلى الحانة "توجه مباشرة نحو زوجته"، مشيرا إلى أنه لم "يحصل بينهما أي نقاش أو حوار أو شجار بل أطلق فورا النار عليها".

وأطلق الرجل النار بعدها على امرأة كانت تتناول العشاء مع ماري وقتل أيضا رجلين آخرين. 

وأشار بارنز إلى أن سنولينغ قتل بالرصاص أثناء مواجهة مع قوات إنفاذ القانون في موقف للسيارت خلف الحانة. (سكاي نيوز)

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