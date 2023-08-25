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عربي-دولي

مايكروسوفت: هجوم إلكتروني على تايوان من قراصنة صينيين

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:00
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قامت مجموعة من القراصنة، يطلق عليها اسم "فلاكس تايفون" وتتخذ من الصين مقراً لها، بهجوم إلكتروني على عشرات الوكالات الحكومية والمصانع الرئيسية في تايوان لأغراض التجسس، بحسب ما أفادت شركة "مايكروسوفت" للمعلوماتية والبرمجيات.
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وقالت "مايكروسوفت" إن مجموعة "فلاكس تايفون" تنشط منذ منتصف العام 2021 و"قد استهدفت وكالات حكومية وتعليمية ومصانع استراتيجية بالإضافة إلى منظمات لتكنولوجيا المعلومات في تايوان"، مؤكّدة أن "مقرّها الصين". (العربية)

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