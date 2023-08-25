29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند
Lebanon 24
25-08-2023
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للذهاب إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند في سبتمبر المقبل.
وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: "كلا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".
Advertisement
وأضاف أن لدى بوتين جدول أعمال حافلا الآن، وأن "التركيز الأساسي لا يزال ينصب على العملية العسكرية الخاصة".
وبعد أن سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في القمة عبر الفيديو، قال بيسكوف إن صيغة مشاركة بوتين سيتم تحديدها لاحقا.
وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 ايلول 2023 في نيودلهي، ومن المقرر عقدها بدوام كامل. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
14:42 | 2023-08-24
24/08/2023 02:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
02:14 | 2023-08-25
25/08/2023 02:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:36 | 2023-08-25
25/08/2023 03:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:55 | 2023-08-25
القبض على رجل أعمال استولى على الملايين
11:35 | 2023-08-25
هذا أكثر ما أزعج ترامب خلال تواجده في السجن
11:30 | 2023-08-25
الفاتيكان يطمح لصفة مراقب في "بريكس"
11:11 | 2023-08-25
روسيا تحذّر مولدوفا: دعم كييف سيعرّض أمن المنطقة للخطر
11:00 | 2023-08-25
مايكروسوفت: هجوم إلكتروني على تايوان من قراصنة صينيين
11:00 | 2023-08-25
شقيقتان تؤديان رقصة "فاحشة" وسط قبور العسكريين في أوكرانيا!
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 19:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 19:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 19:21:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24