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عربي-دولي

الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند

Lebanon 24
25-08-2023 | 10:30
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أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للذهاب إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند في سبتمبر المقبل.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: "كلا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".
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وأضاف أن لدى بوتين جدول أعمال حافلا الآن، وأن "التركيز الأساسي لا يزال ينصب على العملية العسكرية الخاصة".

وبعد أن سئل عما إذا كان بوتين سيشارك في القمة عبر الفيديو، قال بيسكوف إن صيغة مشاركة بوتين سيتم تحديدها لاحقا.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من  2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10  ايلول 2023 في نيودلهي، ومن المقرر عقدها بدوام كامل. (روسيا اليوم)        
المصدر: روسيا اليوم
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