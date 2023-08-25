ما تأثير إنضمام مصر والسعوديّة والإمارات إلى "بريكس" على الدولار؟

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، أشار إلى أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغيّر، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة".

ولفت إلى أنّ "المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تمثل الاقتصاد رقم 19 على مستوى العالم، وحجم الاقتصاد السعودي تريليون و100 مليار دولار، كما أن حجم الاقتصاد الأرجنتيني 633 مليار دولار، والاقتصاد الإماراتي 407 مليارات دولار، ومصر أكبر اقتصاد في أفريقيا بالتوازي مع نيجيريا بـ 477 مليار دولار، ثم إيران 388 مليار دولار، موضحا أن الحديث الآن عن زيادة قوة مجموعة البريكس بحوالي أكثر من 2 تريليون ونصف التريليون دولار، وهو ما يؤكد زيادة قوة وحجم مجموعة البريكس". Advertisement

وشدد على أن "انضمام السعودية والإمارات وإيران يمثل على وجه الخصوص قوة لبريكس، حيث يمثلون قوة البترول في العالم".



وأوضح أن عدم الاعتماد على الدولار سيقلل الإقبال عليه.

وكشف أن "الدولار الدولي" يساوي واحد دولار أميركي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي.



وكشف أنه بقياس حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية تصبح الصين الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 600 مليون "دولار دولي"، ولكن طريقة الدولار الأميركي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقييم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها. (روسيا اليوم)