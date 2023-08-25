لليوم السادس.. الاحتجاجات تتواصل في السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تواصل الاحتجاجات الشعبية لليوم السادس على التوالي، في مناطق متفرقة من محافظة السويداء.



وأشار إلى "تضامن أهالي في مناطق متفرقة في دمشق مع الحراك الشعبي المستمر في أماكن متفرقة من المناطق التي تخضع لسيطرة قوات النظام السوري". (الحرة)

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