بعد يومين من وفاة بريغوجين.. بوتين يُصدر مرسوماً يلزم عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو. (سكاي نيوز)

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