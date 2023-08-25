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عربي-دولي

الفاتيكان يطمح لصفة مراقب في "بريكس"

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:30
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أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في أن يحصل الفاتيكان على وضع "مراقب" في مجموعة "بريكس".

جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، الذي يحافظ على التواصل مع البابا لوكالة "نوفوستي"، حيث قال: "يود البابا، ويعتقد أنه سيكون جيدا أن يحصل الفاتيكان على صفة مراقب في مجموعة (بريكس) الجديدة، وهي نفس الصفة التي يتمتع بها الفاتيكان في الأمم المتحدة".
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وكانت مجموعة "بريكس" قد أعلنت يوم أمس، في بيان القمة الخامسة عشرة للمجموعة عن قبول كل من الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى عضوية المجموعة. (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
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