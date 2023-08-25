محاكمة ساركوزي بتهمة تلقي تمويل من حكومة معمر القذافي

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أمر قضاة تحقيق فرنسيون، اليوم الجمعة، بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 آخرين بتهمة تلقي حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وأعلن المدعي المالي الوطني جان فرانسوا بونيرت، أن التحقيق الذي دام عقدا من الزمن قد أُغلق رسميا. وقال البيان إن المحاكمة ستستمر من كانون الثاني إلى نيسان 2025. (سكاي نيوز)