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عربي-دولي

روسيا تبتكر طريقة جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك

Lebanon 24
25-08-2023 | 23:00
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صرّح أليكسي فرولوف، رئيس مركز كورشاتوف الوطني للبحوث في منتدى "تكنوبروم - 2023"، بأن العلماء الروس طوروا تقنية جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
وقال: "يعمل مركز كورشاتوف على تعزيز عملية التخزين الآمن الجاف في حاويات محكمة الإغلاق مملوءة بالغاز. ونتيجة لذلك، سيتم إنشاء رمز حساب يسمح بتثبيت أنظمة التخزين الجاف والنقل وحالات الطوارئ المختلفة".
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وأضاف: "يعمل حاليا نحو 450 مفاعلا نوويا في العالم، تنتج سنويا نحو 900 طن من الوقود النووي المستهلك. وهذه مشكلة معقدة، وحلها مؤجل للمستقبل".
وتابع فرولوف: "في روسيا، يتم تخزين الوقود النووي المستهلك في ما يسمى بمرافق التخزين من نوع حوض السباحة، والتي لها العديد من العيوب، وأهمها ارتفاع تكاليف رأس المال للبناء".
وقال: "الآن هناك اتجاه في العالم مفاده أن نقل الوقود النووي المستهلك أصبح مكلفًا للغاية، والوحدات التي نبنيها خارج المفاعلات مكلفة جدا".
 
وأضاف فرولوف: "ستسمح مرافق التخزين الجاف بتخزين الوقود المستهلك مباشرة في المنشآت أو في مناطق إقليمية منفصلة".
وقال: "بعد إدخال التكنولوجيا في التنفيذ الصناعي، ستكون روسيا قادرة على خفض تكلفة بناء مرافق تخزين الوقود النووي المستهلك وزيادة القدرة التنافسية للبلاد في مجال الطاقة النووية". (سبوتنيك)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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