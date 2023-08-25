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عربي-دولي
أوّل تعليق لرئيس بيلاروسيا على وفاة بريغوجين... ماذا قال؟
Lebanon 24
25-08-2023
|
09:55
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، لم يطلب منه أبدا ضمانات أمنية.
وأضاف لوكاشينكو: "بريغوجين أكّد لي أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين حذّره من محاولة إغتيال وشيكة".
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لوكاشينكو
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