أوّل تعليق لرئيس بيلاروسيا على وفاة بريغوجين... ماذا قال؟

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، لم يطلب منه أبدا ضمانات أمنية.

وأضاف لوكاشينكو: "بريغوجين أكّد لي أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين حذّره من محاولة إغتيال وشيكة".